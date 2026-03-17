Un muerto y un herido por choque de dos vehículos en la vía Cuenca-Azogues

Una persona falleció y otra resultó herida tras el choque de dos vehículos livianos en la autopista Cuenca - Azogues, la mañana de este miércoles 17 de marzo del 2026, informó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

La vía estará cerrada por un lapso de dos horas, mientras se realiza el levantamiento del cadáver y se levanten indicios para determinar por qué ocurrió el siniestro de tránsito.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa que uno de los vehículos involucrados es una camioneta doble cabina, que quedó completamente destruida y volcada sobre la vía.

Personal del ECU 911 del Austro, del Cuerpo de Bomberos de Cuenca y del Hospital del IESS acudió al lugar para atender la emergencia.