Dos fallecidos y dos heridos en siniestro de tránsito en el km 26 vía a El Triunfo

Un vehículo quedó a un lado de la calzada y completamente destruido en el km 26 de la vía a El Triunfo, en Guayas.

Un nuevo siniestro de tránsito en las vías del país enluta a una familia. Esta vez, el accidente ocurrió en el km 26 de la vía a El Triunfo, en Guayas.

Según reporte del ECU 911, el hecho se registró a la 01H20 de este domingo 10 de mayo de 2026, pasando el redondel de Las Fritadas.

Personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), Policía Nacional, Bomberos de Yaguachi y Concegua se trasladaron al punto y confirmaron que el siniestro dejó dos personas fallecidas y dos heridas.

Las causas del fatal accidente están bajo investigación.