Dos fallecidos y dos heridos en siniestro de tránsito en el km 26 vía a El Triunfo
El vehículo en el que iban las víctimas quedó totalmente destruido y a un costado de la carretera de Guayas.
Un vehículo quedó a un lado de la calzada y completamente destruido en el km 26 de la vía a El Triunfo, en Guayas.
CTE
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Fecha de publicación
10 may 2026 - 11:15
Un nuevo siniestro de tránsito en las vías del país enluta a una familia. Esta vez, el accidente ocurrió en el km 26 de la vía a El Triunfo, en Guayas.
Según reporte del ECU 911, el hecho se registró a la 01H20 de este domingo 10 de mayo de 2026, pasando el redondel de Las Fritadas.
Personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), Policía Nacional, Bomberos de Yaguachi y Concegua se trasladaron al punto y confirmaron que el siniestro dejó dos personas fallecidas y dos heridas.
Las causas del fatal accidente están bajo investigación.
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