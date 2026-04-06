Un fallecido y 12 heridos tras volcamiento de un bus en Esmeraldas

Un vehículo liviano y un bus chocaron en el cantón Quinindé.

12 personas resultaron heridas y una falleció tras el choque de un bus y un automóvil en el cantón Quinindé, en la provincia de Esmeraldas, la tarde del domingo 5 de abril del 2026.

El choque ocurrió en el sector Portilla, indicó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Como consecuencia del choque, el bus se volcó sobre la vía y afectó también a un poste de luz eléctrica.

Los afectados fueron trasladados a casa de salud con politraumatismos y laceraciones leves para recibir atención especializada, indicó el ECU 911.

Imágenes compartidas por el ECU muestran el impacto del choque. El vehículo liviano quedó completamente destruido en la parte delantera, del lado de conductor.

Se conoce que el bus de dos pisos transportaba cerca de 40 pasajeros y se volcó a un costado de la vía. Personal del SIAT llegó al sitio para realizar el procedimiento correspondiente.