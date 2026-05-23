Detectan siete visas falsas, para viajar a México, en el aeropuerto de Quito

Autoridades detectaron siete visas falsas en aeropuerto de Quito.

Autoridades detectaron siete visas mexicanas falsas durante controles migratorios en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito.

El operativo impidió que dos familias ecuatorianas viajaran ilegalmente hacia México. La detección ocurrió tras una verificación física y digital de los documentos de viaje.

Investigaciones preliminares revelaron que las familias pagaron cerca de USD 1.300 por cada documento falso.

Autoridades rastrean "red delictiva" de visas falsas

El objetivo de los ciudadanos era utilizar el territorio mexicano como puente de tránsito internacional.

Cuatro ciudadanos mayores de edad fueron entregados a la Policía Judicial para continuar con las investigaciones.

Tres menores de edad que viajaban con los grupos familiares fueron entregados a la Dinapen.

Autoridades informaron que rastrean la "red delictiva" dedicada a la venta de estos visados fraudulentos.