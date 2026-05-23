Accidente provoca cierres en la av. Velasco Ibarra, en Quito

Bomberos acudieron al lugar para verificar el accidente de tránsito que cerró la vía Velasco Ibarra, en Quito.

La mañana del sábado 23 de mayo un accidente se registró en la Av. Velasco Ibarra, en Quito.

"Atendemos una emergencia por un siniestro de tránsito registrado en la Av. Velasco Ibarra, sector La Tola Baja", indicó Bomberos en sus redes sociales.

Se registran cierres viales por accidente

De acuerdo con la información, dos vehículos livianos colisionaron y se registraron cinco personas afectadas.

Parámedicos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria.

Según las autoridades, hasta las 12:30, la Av. Velasco Ibarra se encuentra cerrada en sentido sur - norte.