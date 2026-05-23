Un bus interprovincial se incendió en la vía Alóag - Santo Domingo

Un vehículo quedó calcinado en la vía Aloag-Santo Domingo, este sábado 23 de mayo.

Un autobús de la flota Panamericana Internacional quedó calcinado a un costado de la vía Aloag-Santo Domingo.

El hecho sucedió la madrugada del sábado 23 de mayo de 2026. De acuerdo con la información, no se reportaron personas fallecidas ni heridas por el accidente.

El Cuerpo de Bomberos de Mejía y los servicios de emergencia lograron apagar el fuego.

Incidente durante el feriado nacional

Autoridades viales investigan si el incendio se originó debido a una falla mecánica o si se trató de un hecho provocado.

El accidente se dio durante el primer día de feriado por la Batalla de Pichincha.

Este sábado Ecuador inicia un feriado de tres días por la Batalla de Pichincha. Los días de asueto serán el sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de mayo de 2026.