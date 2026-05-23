Jhonatan Narváez es el nuevo líder de la Clasificación por Puntos del Giro de Italia

Jhonatan Narváez brilla en la etapa 13 del Giro de Italia 2026

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez ha asumido el liderazgo de la Clasificación por Puntos de la edición 109 del Giro de Italia.

El corredor del UAE Team Emirates - XRG logró superar al francés Paul Magnier tras una brillante e inteligente estrategia en carrera.

Narváez ya acumula varias victorias

El ciclista consiguió el premio máximo al cruzar primero el sprint intermedio de Roisan.

Esto le otorgó los puntos necesarios para rebasar a Magnier por apenas un punto en la clasificación virtual de la Maglia Ciclamino.

Una vez cumplido su objetivo, el ecuatoriano se detuvo para regular fuerzas en la alta montaña, mientras el equipo Visma controlaba el ritmo del grupo.

Narváez, quien ya acumula tres victorias de etapa en esta edición ratifica que es uno de los ciclistas más completos del grupo actual superando a los sprinters en su propio terreno.