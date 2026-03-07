Angustiante momento: mujer cae a socavón en la vía Arenillas - Río Puyango - Alamor

Mujer cae a socavón en El Oro tras perdida de mesa de carretera en Arenillas

Por las intensas lluvias la vía que contecta Arenillas y Las Lajas en la provincia de El Oro cedió en un tramo de su carretera. El momento dejó una dramática escena.

Una mujer cayó al socavón producto de la pérdida de la mesa asfáltica. Personas que presenciaron el momento gritaban ayuda para salvar a la mujer.

La víctima intentaba salir del hueco mientras grandes fragmentos de la carretara se deslizaban junto a ella.

Las personas lograron rescatarla sana y salva.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte envío maquinaria pesada para iniciar con las labores de limpieza y solución de la vía que también conecta con Puyango.

La vía alterna es el trayecto: La Avanzada-Saracay-Marcabelí-Villa Seca-Puyango.