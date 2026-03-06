Fuerte congestión vehicular por deslizamiento de tierra en la av. Simón Bolívar, sector Masgas

Un deslizamiento de tierra en la av. Simón Bolívar, sector Triángulo de Piedra afectó la circulación vehicular la tarde de este viernes 6 de marzo del 2026.

Desde la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se informó que la vía se cerró parcialmente a la circulación vehicular en la av. Simón Bolívar, en sentido norte–sur, a la altura de la Ruta Viva.

Tras realizar labores de limpieza se logró habilitar la circulación en el sentido norte-sur, pero se registra una alta carga vehícular en ambos sentidos de la vía.

Se recomienda a los conductores circular con precaución, ya que una intensa lluvia cubre varios sectores de la capital, y utilizar las vías alternas: Velasco Ibarra, Av. Mariscal Sucre, y Av. Pichincha.

Deslizamiento de tierra y acumulación de agua

Producto de la fuerte lluvia en otros sectores de la capital, también se reportó un deslizamiento de tierra en el sector Masgas en Monjas.

También en el Centro Histórico, en la av. 24 de Mayo y av. Maldonado, se registró la acumulación de agua.

En el sector Cumandá, en el centro de la ciudad, se reportó el colapso de un alcantarillado en la vía pública, lo que ocasionó la inundación del lugar. Al momento, no existen vías cerradas en este sector.

Personal del Municipio de Quito, trabaja en la zona para atender la emergencia.