Mujer fallece tras volcamiento de un vehículo en Guayaquil este jueves 28 de octubre del 2025

Un vehículo se volcó en la av. Rodríguez Bonín, en Guayaquil.

Una mujer falleció tras volcarse un vehículo la mañana de este martes 28 de octubre del 2025, en la av. Rodríguez Bonín, en Guayaquil.

El siniestro de tránsito se registró pasadas las 05:00, cuando el vehículo volcó y quedó completamente destruido en la calzada. La conductora falleció y quedó atrapada al interior del automóvil. Las primeras investigaciones indican que la calzada mojada por la lluvia provocó el siniestro.

Personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y agentes de tránsito acudieron al lugar para realizar labores de extricación del cuerpo de la víctima. Más tarde llegó una camioneta de medicina legal para realizar el levantamiento del cadáver.

Mientras que el Servicio de Investigación de Accidente de Tránsito también se encuentra en el sitio recolectando indicios que determinen las causas del accidente.

La circulación por tres carriles de la vía está restringido. Por lo que la salida de vehículos desde vía a la Costa hacia la avenida del Bombero presenta fuerte congestión vehicular.