Habilitan circulación en Guápulo y Zámbiza tras dos emergencias este lunes 27 de octubre

Un vehículo obstaculiza el carril izquierdo de la avenida Simón Bolívar, en sentido sur-norte.

Dos emergencias en la avenida Simón Bolívar provocaron fuerte congestión la mañana de este lunes 27 de octubre del 2025. Agentes de tránsito cerraron carriles en el sector de Guápulo y Zámbiza.

En Guápulo un vehículo chocó contra el parterre a la altura del puente en sentido sur - norte. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que se encuentra cerrado el carril izquierdo de la vía.

En una fotografía compartida por la entidad, se observa como un vehículo tipo automóvil se encuentra en mitad del carril, con la parte delantera destruida.

Mientras que en la segunda emergencia ocurrió en Zámbiza alrededor de las 06:00. Un hombre herido se encontraba tendido en el costado de la vía en sentido norte - sur. Miembros de la Policía Nacional y personal de Tránsito se desplegaron en la zona.

La circulación vehicular se cerró en el carril derecho hasta las 07:17 mientras se atendía a la víctima y se realizaban las pericias correspondientes.