Una mujer fue herida en Otavalo mientras circulaba en una motocicleta durante protestas

La joven se movilizaba en una moto cuando manifestantes la atacaron.

Una mujer fue herida mientras circulaba por las calles en Otavalo en medio de las protestas de este jueves 2 de octubre del 2025. Un grupo de manifestantes la agredieron con un palo que tenía una punta afilada de varilla.

El hecho ocurrió en la calle El Rocío, cerca de la vía Selva Alegre – Otavalo. María de la Paz Garcés de 24 años, como fue identificada, se dirigía a su trabajo cuando fue atacada por personas que protestaban.

Carlos López, del Cuerpo de Bomberos de Otavalo, detalló que ella y su acompañante fueron retenidos mientras circulaban en la moto. Segundos después, en medio de la disputa, intentaron pinchar las llantas, pero la lanza se incrustó en el pie de la mujer.

El objeto atravesó el zapato de la joven, causándole una herida y una fractura en uno de los huesos del pie. La joven fue auxiliada por personas que se encontraban en la zona, pero luego paramédicos le brindaron los primero auxilios.

La víctima de la agresión fue llevada al hospital San Luis de Otavalo para recibir atención médica. "Está estable, pero necesita ser trasladada para realizar otros exámenes que aquí (en la casa de salud) no pueden hacerlo", agregó López.

Este hecho, que generó conmoción, se reportó después que ciudadanos denunciaron que manifestantes se encontraban agrediendo a las personas que circulaban por el lugar. En clips se observa como un grupo de personas intentan detener a las motos con objetos o pinchar los neumáticos.

Ecuador vive su décimoprimer día de manifestaciones en medio de denuncias por bloqueos a organismos de emergencia y alertas por peligros de explosiones.

La mañana de este jueves, las Fuerzas Armadas denunciaron que tanques y camiones de gas están atrapados por los bloqueos de vías. Situación que podría generar una fuerte explosión.

Además, la entidad recalcó que el transporte de oxígeno a hospitales de la Sierra norte no se ha podido realizar. Recordó a los manifestantes que este insumo está destinado para salvar la vida de varios enfermos, incluidos niños y adultos mayores.