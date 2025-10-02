Conaie se reúne a puerta cerrada en Quito para analizar acciones sobre el paro nacional

Marlon Vargas, presidente de la Conaie, lidera el consejo ampliado de esta organización este jueves 2 de octubre.

El consejo ampliado de la Confederación de Nacionalidades del Ecuador (Conaie) se reúne en Quito desde la mañana de este jueves 2 de octubre del 2025. En la cita analizarán las acciones que tomará el movimiento indígena en el contexto de paro nacional.

Los dirigentes llegaron a la casa de la Conaie, en el norte de Quito, desde las 09:00. La cita está liderada por el presidente del organismo, Marlon Vargas, quién anunció que solo se pronunciará luego de que los dirigentes tomen decisiones.

El punto principal de esta reunión es el paro nacional que convocó esta organización para exigir la derogatoria del decreto con el que el Gobierno Nacional eliminó el subsidio al diésel.

La reunión se realiza a puerta cerrada y participan los dirigentes de diferentes provincias. Rafael Negrete, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) indicó que en los próximos días más personas se sumarán al paro nacional.

“La gente está indignada porque están viendo que ofrecieron bonos y tractores que nunca llegaron”, dijo en declaraciones a la prensa.

Otro de los pedidos es que haya unidad dentro de la Conaie. Lenin Farinango, presidente del pueblo Caranqui indicó que en adelante si el Gobierno desea entablar un diálogo deberá hacerlo con la Conaie y no con otros dirigentes indígenas.

Las resoluciones se conocerán la tarde de este jueves, cuando finalice la reunión.

(Noticia en desarrollo…)