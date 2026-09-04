Mujer murió tras ser embestida por una camioneta mientras trotaba en la vía Samborondón

Una mujer fue arrollada en el kilómetro 3 de la Vía a Samborondón.

Una jornada de entrenamiento terminó en tragedia en la vía a Samborondón, Guayas. Mónica Andrea Martinich, de 38 años, murió luego de ser embestida mientras corría junto a un grupo de deportistas a la altura del kilómetro 3 de esta vía.

La mujer entrenaba junto a otros dos corredores cuando una camioneta se aproximó al grupo, rebasó por la derecha e impactó a Martinich.

Los otros deportistas lograron esquivar el vehículo y resultaron ilesos. En cambio, la víctima falleció. El conductor huyó del lugar.

La corredora tenía experiencia en competencias

Martinich era aficionada al atletismo y había participado en medias maratones en Guayaquil y Miami. Al momento del siniestro se encontraba realizando su entrenamiento habitual junto a otros corredores.

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El grupo contaba además con una camioneta de resguardo, una medida que suelen utilizar los deportistas que entrenan en este tramo de la vía.

Sin embargo, la camioneta arrolló a la joven se acerca al grupo de corredores, rebasó por la derecha y embistió a Martinich.