Mujer murió tras ser embestida por una camioneta mientras trotaba en la vía Samborondón
Mónica Andrea Martinich, de 38 años, fue embestida por una camioneta cuando trotaba junto a otros corredores y falleció.
Una mujer fue arrollada en el kilómetro 3 de la Vía a Samborondón.
Flickr Ministerio de Transporte
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Actualizada:
04 sep 2026 - 11:13
Una jornada de entrenamiento terminó en tragedia en la vía a Samborondón, Guayas. Mónica Andrea Martinich, de 38 años, murió luego de ser embestida mientras corría junto a un grupo de deportistas a la altura del kilómetro 3 de esta vía.
La mujer entrenaba junto a otros dos corredores cuando una camioneta se aproximó al grupo, rebasó por la derecha e impactó a Martinich.
Los otros deportistas lograron esquivar el vehículo y resultaron ilesos. En cambio, la víctima falleció. El conductor huyó del lugar.
La corredora tenía experiencia en competencias
Martinich era aficionada al atletismo y había participado en medias maratones en Guayaquil y Miami. Al momento del siniestro se encontraba realizando su entrenamiento habitual junto a otros corredores.
El grupo contaba además con una camioneta de resguardo, una medida que suelen utilizar los deportistas que entrenan en este tramo de la vía.
Sin embargo, la camioneta arrolló a la joven se acerca al grupo de corredores, rebasó por la derecha y embistió a Martinich.
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