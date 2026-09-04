Arsenal vs. Chelsea: el derbi de Londres por Premier League con Hincapié, pero en duda Caicedo
El cuerpo médico del Chelsea evaluará a Moisés Caicedo para definir si tienes minutos en el derbi o queda fuera de la lista por sus molestias.
Piero Hincapié y Moisés Caicedo se medirán en la Premier League
Tomado de La Tri
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Actualizada:
04 sep 2026 - 11:46
Arsenal y Chelsea paralizarán la Premier League en un derbi londinense con especial atención en Ecuador por Piero Hincapié y Moisés Caicedo. El compromiso promete ser un duelo de alta intensidad en el que ambos futbolistas tricolores asumirán roles protagónicos dentro del esquema de sus respectivos directores técnicos.
Piero Hincapié que ha empezado la temporada con algo de regularidad tendrá la misión de brindar solidez defensiva a la zaga de los 'Gunners', aportando firmeza en los duelos individuales y una salida limpia desde el fondo.
Por su parte, Moisés Caicedo está en duda. El volante tricolor que jugó pocos minutos en el último partido es esperado por su capacidad para recuperar balones, presionar la salida del rival y conectar las líneas del equipo. el eje fundamental para frenar las transiciones ofensivas del conjunto local.
El cruce entre ambos seleccionados añade un atractivo histórico para el balompié ecuatoriano, ya que se medirán frente a frente en uno de los escenarios más competitivos del planeta. Las disputas de balón en el centro de la cancha y los cruces defensivos pondrán a prueba la jerarquía de dos de los deportistas más destacados del país.
La afición ecuatoriana estará pendiente de cada jugada en un choque que definirá puntos clave en la parte alta de la tabla de posiciones de la liga inglesa.
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