Choque y volcamiento de un camión deja un fallecido en la vía Alóag – Santo Domingo

Un camión se chocó y se volcó en la vía Alóag – Santo Domingo la tarde de este jueves 3 de septiembre.

Un accidente de tránsito en la vía Alóag – Santo Domingo dejó como resultado una persona fallecida la tarde de este jueves 3 de septiembre de 2026.

La alerta ingresó a la línea única para emergencias 9-1-1 a las 15:23.

El ciudadano que reportó el siniestro informó sobre una colisión entre un camión y un automóvil.

Esto habría provocado el volcamiento del vehículo de carga pesada.

Una persona falleció luego del choque y volcamiento en la vía Alóag – Santo Domingo la tardes de este jueves 3 de septiembre. Policía Nacional

El ECU 911 informó que coordinó el despliegue de recursos de la Policía Nacional y de Opevial.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar los trabajos correspondientes.

Las autoridades informaron que la circulación vehicular se encuentra parcialmente habilitada en el sector.

Asimismo, recomendaron a los conductores circulares con precaución y respetar las señales de tránsito.