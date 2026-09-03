Choque y volcamiento de un camión deja un fallecido en la vía Alóag – Santo Domingo
El siniestro involucró a un vehículo de carga y un automóvil en la vía a Santo Domingo. La circulación en la zona se mantiene parcialmente habilitada.
Un camión se chocó y se volcó en la vía Alóag – Santo Domingo la tarde de este jueves 3 de septiembre.
Policía Nacional
Compartir
Actualizada:
03 sep 2026 - 19:35
Un accidente de tránsito en la vía Alóag – Santo Domingo dejó como resultado una persona fallecida la tarde de este jueves 3 de septiembre de 2026.
La alerta ingresó a la línea única para emergencias 9-1-1 a las 15:23.
El ciudadano que reportó el siniestro informó sobre una colisión entre un camión y un automóvil.
Esto habría provocado el volcamiento del vehículo de carga pesada.
El ECU 911 informó que coordinó el despliegue de recursos de la Policía Nacional y de Opevial.
Los equipos de emergencia acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar los trabajos correspondientes.
Las autoridades informaron que la circulación vehicular se encuentra parcialmente habilitada en el sector.
Asimismo, recomendaron a los conductores circulares con precaución y respetar las señales de tránsito.
Compartir