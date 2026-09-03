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Ecuador

Choque y volcamiento de un camión deja un fallecido en la vía Alóag – Santo Domingo

El siniestro involucró a un vehículo de carga y un automóvil en la vía a Santo Domingo. La circulación en la zona se mantiene parcialmente habilitada.

Un camión se chocó y se volcó en la vía Alóag – Santo Domingo la tarde de este jueves 3 de septiembre.

Policía Nacional

Autor

Roberto Cadena

Actualizada:

03 sep 2026 - 19:35

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Un accidente de tránsito en la vía Alóag – Santo Domingo dejó como resultado una persona fallecida la tarde de este jueves 3 de septiembre de 2026.

La alerta ingresó a la línea única para emergencias 9-1-1 a las 15:23

El ciudadano que reportó el siniestro informó sobre una colisión entre un camión y un automóvil. 

Esto habría provocado el volcamiento del vehículo de carga pesada.

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Una persona falleció luego del choque y volcamiento en la vía Alóag – Santo Domingo la tardes de este jueves 3 de septiembre.Policía Nacional

El ECU 911 informó que coordinó el despliegue de recursos de la Policía Nacional y de Opevial. 

Los equipos de emergencia acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar los trabajos correspondientes.

Las autoridades informaron que la circulación vehicular se encuentra parcialmente habilitada en el sector. 

Asimismo, recomendaron a los conductores circulares con precaución y respetar las señales de tránsito.

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