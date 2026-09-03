Estos son los cambios que plantea la reforma a la Ley de Tránsito en Ecuador

Durante el segundo debate, los asambleístas podrán presentar observaciones y discutir el texto preparado por la Comisión de Desarrollo Económico.

La Asamblea Nacional conocerá este jueves 3 de septiembre de 2026, en segundo debate, un paquete de 78 reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

La propuesta busca modernizar el sistema de tránsito, fortalecer la seguridad vial y reducir espacios para la corrupción. Entre sus principales cambios están la regulación de los servicios de delivery y las motocicletas eléctricas, nuevas reglas para los fotorradares y la creación de sistemas tecnológicos para identificar vehículos y cobrar peajes.

¿Qué cambiará para los delivery?

El proyecto plantea crear un Registro Nacional de Delivery para identificar a los repartidores y a los vehículos que utilizan. Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, explicó que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) tendría un año para implementar este sistema.

La propuesta también contempla requisitos de seguridad para quienes realizan entregas en motocicleta, como el uso de cascos homologados y chalecos reflectivos que permitan identificar al vehículo.

Controles a los municipios

La ANT podrá evaluar la gestión de los municipios que tienen competencias de tránsito. Si se detectan incumplimientos, falta de capacidad operativa o irregularidades en procesos como la matriculación, estas atribuciones podrían ser suspendidas temporalmente.

El Ministerio del Interior también formaría parte del Directorio de la ANT. Según Centeno, esto permitiría coordinar acciones entre esa cartera de Estado, el ECU 911, la Comisión de Tránsito del Ecuador, la Policía Nacional y los municipios.

Nuevas reglas para los fotorradares

Los fotorradares deberán estar autorizados, homologados y señalizados de forma visible en el lugar del control y, como mínimo, 500 metros antes. Además, se prohibiría que las empresas privadas reciban porcentajes o incentivos ligados al dinero recaudado mediante multas.

Identificación electrónica de vehículos

La reforma propone un Dispositivo Electrónico de Identificación Vehicular obligatorio, similar a una tercera placa. La información se integraría a una base nacional administrada por la ANT, en coordinación con la Policía Nacional y el ECU 911.

El sistema permitiría verificar automáticamente la identidad de los vehículos, fortalecer los controles y mejorar la trazabilidad de matrículas y documentos. La tecnología no necesariamente rastrearía la ubicación del conductor: en el modelo aprobado previamente en Quito, el dispositivo únicamente contiene los datos de la placa y el chasis.

Un solo sistema para pagar peajes

También se propone crear el Sistema Nacional Unificado de Recaudación y Gestión de Peajes. La plataforma permitiría utilizar mecanismos electrónicos interoperables, como dispositivos, lectura automática de placas, aplicaciones y sistemas de prepago o pospago.

Si la reforma entra en vigencia, las estaciones de peaje tendrán hasta un año para habilitar al menos un carril de cobro electrónico. El objetivo es reducir los tiempos de espera y mejorar el control sobre el dinero recaudado.