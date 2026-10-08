Las Naves y Echeandía, en Bolívar, afectados por intensas lluvias

Un río desbordado en el cantón Las Naves provocó daños e inundaciones tras las fuertes lluvias.

Los cantones Las Naves y Echeandía, en la provincia de Bolívar, resultaron afectados tras la fuerte lluvia registrada en ese lugar la madrugada de este jueves 8 de octubre del 2026.

El desbordamiento del río Naves Chico dejó calles cubiertas de agua y lodo en Las Naves. Las lluvias también afectaron a Echeandía y obligaron a suspender clases en una institución educativa.

La fuerza de la corriente arrastró piedras, ramas, tierra y otros materiales. Videos difundidos por moradores muestran calles inundadas y vehículos parcialmente cubiertos por el agua.

Desbordamiento de río deja daños en Las Naves

Las precipitaciones provocaron afectaciones en diferentes sectores del cantón. En algunas calles se acumuló una gran cantidad de lodo y escombros, lo que obligó a movilizar maquinaria para realizar trabajos de limpieza.

Ante la emergencia, el Municipio de Las Naves convocó al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal para las 07:00 de este jueves 8 de octubre, con el objetivo de evaluar los daños y coordinar la atención en las zonas afectadas.

Hasta la mañana de este jueves no se había difundido un balance oficial del número de familias perjudicadas ni de las pérdidas materiales.

Lluvias afectan a Echeandía y obligan a suspender clases

En el cantón Echeandía también se reportaron afectaciones por las intensas precipitaciones, aunque todavía no se ha establecido la magnitud de los daños.

En el recinto San Pedro de Cumandá, la Unidad Educativa Dr. Gonzalo Tapia Gaibor amaneció con sus instalaciones inundadas.

El agua y el lodo ingresaron a diferentes espacios del establecimiento. Los patios quedaron cubiertos de piedras, ramas y otros materiales arrastrados por las lluvias.

Ante estas condiciones, se suspendieron las clases para realizar trabajos de limpieza y evaluar los daños. También se activó el Plan Institucional de Gestión de Riesgos con participación de la comunidad educativa y autoridades del distrito.

Las inundaciones en Bolívar ocurren mientras el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene vigente la advertencia meteorológica 78, que contempla lluvias de intensidad fuerte a muy fuerte en diferentes sectores del país entre el 7 y el 11 de octubre.

Para este jueves 8 de octubre se prevén precipitaciones y tormentas eléctricas, principalmente en zonas del Litoral ecuatoriano.