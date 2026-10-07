Quito se cubre de blanco: lluvias con granizo de 35 cm de espesor y colapso de techo en la EPN

Se activaron operativos para atender inundaciones, taponamientos y otras emergencias.

Un intenso aguacero acompañado de granizo y truenos se registró la tarde de este miércoles 7 de octubre de 2026 en distintos sectores de Quito y los valles.

La lluvia comenzó aproximadamente a las 16:00 y en cuestión de segundos una capa de granizo cubrió calles y aceras de Quito.

La fuerte precipitación estuvo acompañada de truenos y se reportó en diferentes sectores de la capital y los valles, provocando dificultades para la circulación vehicular.

Granizo provoca taponamientos en Quito

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, informó que en algunos sectores se registró una acumulación de granizo de hasta 35 centímetros de espesor.

Esta cantidad de hielo provocó taponamientos en los sumideros, por lo que los equipos municipales se concentraron en retirar el material y permitir que el agua continúe su paso.

🌧️ https://t.co/9JLrIK9LdA 👉 Una intensa granizada colapsó varias vías en #Quito, este miércoles 7 de octubre de 2026. Equipos de emergencia trabajan para habilitar la movilidad. https://t.co/HY2cRDLrZB — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 7, 2026

La capital tiene más de 300 barrios identificados con riesgo de inundaciones, señaló Muñoz.

Las quebradas del norte de Quito permanecen bajo monitoreo y, de acuerdo con el balance entregado por el Municipio, hasta el momento no se han reportado novedades en esos puntos.

#Quito parece Nueva York, tras la tormenta de granizo. https://t.co/Mh9yJx5QNH — Pablo Villacís (@PabloVillacisT) October 8, 2026

Caída de techo en la Escuela Politécnica Nacional

Entre las emergencias atendidas está la caída de un techo en la Escuela Politécnica Nacional.

El incidente fue reportado durante la jornada de lluvias y, de acuerdo con el alcalde, no hubo personas heridas.

La fuerte precipitación también generó tráfico pesado en diferentes sectores de la ciudad.

Los equipos de emergencia y las entidades municipales permanecen activos y coordinados para atender los reportes que llegan a través del ECU 911, mientras los bomberos atienden las emergencias relacionadas con el temporal.

Metro opera con una estación cerrada

El Metro de Quito funciona con normalidad, aunque la estación La Pradera fue cerrada de manera preventiva debido a las condiciones generadas por la lluvia.

El resto del sistema mantiene su operación mientras continúan los trabajos de atención en distintos puntos de la capital.