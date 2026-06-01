Niña de cinco años muere atropellada por bus interprovincial en Atacames

Una niña de cinco años murió atropellada por un bus en Atacames.

¡Tragedia en Atacames! Una niña de cinco años murió atropellada por un bus interprovioncial cuando salió corriendo hacia la vía.

El siniestro se registró el domingo 31 de mayo de 2026 en una carretera de Atacames, en la provincia de Esmeraldas.

Videos de cámaras de seguridad captaron el momento en que una niña salió corriendo desde un puesto de comida hacia la vía, en el sectorde Flor de Azalia.

Detrás de ella corrió su hermano, un adolescente de 15 años, quien intentó salvarla.

Sin embargo, un bus de transporte interprovincial de la cooperativa Trans Esmeraldas embistió a la menor y golpeó a su hermano.

La niña murió en el sitio y el adolescente fue trasladado al hospital con graves heridas y permanece con pronóstico reservado.