Cierre vial en la Perimetral y vía a Daule por atropellamiento

Un vehículo chocó y dejó un muerto en la unión de la Perimetral y la vía a Daule.

Un trágico atropellamiento en la unión de la Perimetral y la vía a Daule se registró la mañana de este miércoles 27 de mayo de 2026.

Mientras tanto, la vía fue completamente cerrada para el procedimiento de la Policía Nacional y autoridades de tránsito.

Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) llegó al sitio para gestionar la movilidad y desviar a los vehículos.

El siniestro se registró alrededor de las 04:00 y dejó una persona fallecida en la vía. Los equipos de auxilio hallaron a la persona sin signos vitales cuando llegaron al sitio.

De manera preliminar se conoce que un vehículo atropelló a una persona y huyó del lugar.

Este siniestro ocurre a día seguido de un choque registrado a pocos metros, también en la unión entre la Perimetral y la vía a Daule, donde no se hallaron personas al interior del vehículo.