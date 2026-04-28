Sube el pasaje en Loja: Concejo Cantonal aprueba alza de 30 a 36 centavos en transporte urbano

El Concejo Cantonal de Loja aprobó el incremento del pasaje en la ciudad.

El costo del pasaje del transporte urbano en Loja subirá de 30 a 36 centavos, tras la aprobación del Concejo Cantonal con siete votos a favor y cinco en contra.

La resolución, según autoridades municipales, responde a la necesidad de garantizar la operatividad del sistema y mejorar la calidad del servicio en la ciudad.

¿Por qué sube el pasaje en Loja?

El Municipio argumenta que el ajuste tarifario busca sostener el funcionamiento del transporte urbano, en medio de costos operativos que han variado en los últimos años.

El pasaje se mantenía en 30 centavos desde hace más de una década, sin modificaciones, lo que habría generado presión sobre el sistema.

Reacciones divididas en la ciudadanía

La medida ha generado opiniones encontradas entre los habitantes de Loja. Mientras algunos consideran necesario el incremento para mejorar el servicio, otros cuestionan el impacto económico en los usuarios.

El alza de seis centavos representa un ajuste que, aunque moderado, incide directamente en el gasto diario de quienes utilizan el transporte público.