Gobierno anuncia plan educativo tras retroceso de Ecuador en las pruebas PISA

La ministra Gilda Alcívar anunció un plan para fortalecer los aprendizajes en lectura, matemáticas y ciencias tras los resultados de Ecuador en PISA 2025.

Los resultados de las pruebas PISA 2025 encendieron una alerta sobre la educación en Ecuador. El país obtuvo puntajes inferiores a los registrados en 2017 en lectura y matemáticas, y el Gobierno anunció nuevas medidas para enfrentar las brechas de aprendizaje.

La ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar , reconoció que los resultados evidencian problemas acumulados durante años.

“Los resultados de PISA reflejan un proceso de formación de cerca de 10 años” Gilda Alcívar, ministra de Educación, Deporte y Cultura.

Además, Alcívar, aseguró que Ecuador mantiene brechas importantes en lectura, matemáticas y ciencias .

¿Qué hará el Gobierno?

El nuevo plan estará enfocado en un currículo por competencias en lectura, matemáticas y ciencias . Además, el Ministerio realizará evaluaciones periódicas para medir los avances y brindará acompañamiento focalizado a las instituciones y estudiantes que más lo necesiten.

Alcívar también anunció que se fortalecerá la formación continua de los docentes , el acompañamiento pedagógico y las herramientas disponibles en las aulas.

USD 500 000 para fomentar la lectura

Otro de los ejes será la lectura. Según la ministra, durante 2026 el Gobierno ha destinado USD 500 000 para ambientes de lectura y el país cuenta actualmente con 14 ludobibliotecas .

La ministra de Educación, Gilda Alcívar, reconoció que Ecuador arrastra brechas en lectura, matemáticas y ciencias. Cuenta de X.

Los anuncios llegan después de que Ecuador obtuviera 366 puntos en matemáticas, 385 en lectura y 393 en ciencias en PISA 2025. Frente a 2017, la mayor caída se registró en lectura, con 24 puntos menos .

El Gobierno propone ahora utilizar estos resultados para identificar dónde están las mayores dificultades y reforzar el aprendizaje desde las aulas .