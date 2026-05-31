Datos curiosos de la lista de 26 convocados por la Selección de Ecuador al Mundial

La delegación definitiva de Ecuador para la Copa Mundial de la FIFA 2026 presenta una estructura perfectamente equilibrada entre la madurez competitiva y la frescura de una nueva generación.

Con un plantel de 26 futbolistas dirigidos por Sebastián Beccacece, el equipo destaca por un promedio de edad que ronda los 25 años y por una notable consolidación en el fútbol internacional, especialmente con figuras que militan en las ligas más exigentes de Europa y Sudamérica.

La experiencia acumulada en procesos anteriores será el pilar fundamental sobre el cual se edificará el esquema táctico de La Tri para su quinta participación. El capitán histórico de Ecuador, Enner Valencia, lidera la nómina al alcanzar su tercer mundial absoluto, consolidándose como el referente de vestuario y el máximo anotador histórico del país en la competición.

Los 26 mundialistas de Ecuador

Jugador Posición Edad Club Actual Hernán Galíndez Arquero 39 Huracán (ARG) Moisés Ramírez Arquero 25 Kifisia FC (GRE) Gonzalo Valle Arquero 30 Liga de Quito (ECU) Piero Hincapié Defensa 24 Arsenal (ING) Willian Pacho Defensa 24 Paris Saint-Germain (FRA) Pervis Estupiñán Defensa 28 AC Milan (ITA) Angelo Preciado Defensa 28 Atlético Mineiro (BRA) Félix Torres Defensa 29 Internacional (BRA) Joel Ordóñez Defensa 22 Club Brujas (BEL) Jackson Porozo Defensa 25 Tijuana (MEX) Yaimar Medina Defensa 21 Genk (BEL) Moisés Caicedo Mediocampista 24 Chelsea (ING) Alan Franco Mediocampista 27 Atlético Mineiro (BRA) Kendry Páez Mediocampista 19 Chelsea (ING) Pedro Vite Mediocampista 24 Pumas UNAM (MEX) Denil Castillo Mediocampista 22 Midtjylland (DIN) Jordy Alcívar Mediocampista 26 Independiente del Valle (ECU) John Yeboah Mediocampista 26 Venezia (ITA) Gonzalo Plata Mediocampista 25 Flamengo (BRA) Alan Minda Mediocampista 23 Atlético Mineiro (BRA) John Mercado Mediocampista 23 Sparta Praga (RCH) Nilson Angulo Mediocampista 22 Sunderland (ING) Anthony Valencia Mediocampista 22 Royal Amberes (BEL) Enner Valencia Delantero 36 Pachuca (MEX) Kevin Rodríguez Delantero 26 Union Saint-Gilloise (BEL) Jordy Caicedo Delantero 28 Huracán (ARG) Jeremy Arévalo Delantero 21 Stuttgart (ALE)

Junto a él, un bloque sólido de doce futbolistas que ya disputaron la edición de Catar 2022—incluyendo nombres clave como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán—aportará el rodaje y la jerarquía necesarios para afrontar la presión de los escenarios mundialistas.

Por otro lado, la renovación generacional se hace evidente con la inclusión de trece futbolistas que experimentarán su debut absoluto en una cita de esta magnitud. Jóvenes talentos como Kendry Páez, Joel Ordóñez y Alan Minda representan la evolución del balompié nacional, aportando dinamismo, desparpajo y variantes tácticas al cuerpo técnico.

Este mix de juventud hambrienta de gloria y futbolistas bimundialistas curtidos en la alta competencia conforma una de las plantillas más completas y prometedoras en la historia del fútbol ecuatoriano.

Los 13 debutantes en Mundiales de la Tri

Jugador Posición Club Actual Gonzalo Valle Arquero Liga de Quito (ECU) Joel Ordóñez Defensa Club Brujas (BEL) Yaimar Medina Defensa / Carrilero Genk (BEL) Pedro Vite Mediocampista Pumas UNAM (MEX) Denil Castillo Mediocampista Midtjylland (DIN) Jordy Alcívar Mediocampista Independiente del Valle (ECU) Kendry Páez Mediocampista Chelsea (ING) John Yeboah Extremo Venezia (ITA) Alan Minda Extremo Atlético Mineiro (BRA) John Mercado Extremo Sparta Praga (RCH) Nilson Angulo Extremo Sunderland (ING) Anthony Valencia Extremo Royal Amberes (BEL) Jeremy Arévalo Delantero Stuttgart (ALE)

El delantero ecuatoriano Enner Valencia se unió a la Selección Tomado de redes sociales

El líder de la delegación: Enner Valencia