Datos curiosos de la lista de 26 convocados por la Selección de Ecuador al Mundial
Sebastián Beccacece anunció la nómina definitiva de los 26 jugadores para el Mundial 2026. El promedio de edad de la Tri es de 25 años.
La Selección de Ecuador en el amistoso previo al Mundial 2026
Tomado de redes sociales
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Actualizado:
31 may 2026 - 23:21
La delegación definitiva de Ecuador para la Copa Mundial de la FIFA 2026 presenta una estructura perfectamente equilibrada entre la madurez competitiva y la frescura de una nueva generación.
Con un plantel de 26 futbolistas dirigidos por Sebastián Beccacece, el equipo destaca por un promedio de edad que ronda los 25 años y por una notable consolidación en el fútbol internacional, especialmente con figuras que militan en las ligas más exigentes de Europa y Sudamérica.
La experiencia acumulada en procesos anteriores será el pilar fundamental sobre el cual se edificará el esquema táctico de La Tri para su quinta participación. El capitán histórico de Ecuador, Enner Valencia, lidera la nómina al alcanzar su tercer mundial absoluto, consolidándose como el referente de vestuario y el máximo anotador histórico del país en la competición.
Los 26 mundialistas de Ecuador
Junto a él, un bloque sólido de doce futbolistas que ya disputaron la edición de Catar 2022—incluyendo nombres clave como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán—aportará el rodaje y la jerarquía necesarios para afrontar la presión de los escenarios mundialistas.
Por otro lado, la renovación generacional se hace evidente con la inclusión de trece futbolistas que experimentarán su debut absoluto en una cita de esta magnitud. Jóvenes talentos como Kendry Páez, Joel Ordóñez y Alan Minda representan la evolución del balompié nacional, aportando dinamismo, desparpajo y variantes tácticas al cuerpo técnico.
Este mix de juventud hambrienta de gloria y futbolistas bimundialistas curtidos en la alta competencia conforma una de las plantillas más completas y prometedoras en la historia del fútbol ecuatoriano.
Los 13 debutantes en Mundiales de la Tri
El líder de la delegación: Enner Valencia
- 'Súperman' Valencia (3 Mundiales)
- El histórico capitán y máximo goleador de La Tri se convertirá en esta edición en uno de los pocos futbolistas ecuatorianos en disputar tres Copas del Mundo.
- Sus mundiales: Brasil 2014, Catar 2022 y ahora Norteamérica 2026.
- Además, ostenta el récord absoluto de goles para el país en este torneo, acumulando 6 anotaciones (3 en 2014 y 3 en 2022).
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