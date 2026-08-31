Fenómeno de El Niño en Ecuador: falta de mantenimiento, tuberías en mal estado y más, en al menos 140 ciudades

Más de 140 ciudades de Ecuador podrían enfrentarse a inundaciones por el fenómeno de El Niño.

Redes de alcantarillado colapsadas, tuberías que superaron su vida útil y falta de mantenimiento aumentan el riesgo ante El Niño. ¿Qué están haciendo las ciudades para prepararse?

“Las ciudades se inundan antes de que caiga la primera gota de lluvia” Hernán Mendoza, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Saneamiento y Ambiente.

Así describe Hernán Mendoza las condiciones en las que varias ciudades de Ecuador enfrentarán el fenómeno de El Niño.

En entrevista con Teleamazonas, este lunes 31 de agosto de 2026, Mendoza advirtió que más de 140 ciudades podrían enfrentar inundaciones y que buena parte del problema no comienza con las precipitaciones, sino bajo tierra, en los sistemas de alcantarillado y drenaje.

Actualmente, 143 cantones y 491 parroquias, principalmente del Litoral, presentan un riesgo elevado de inundaciones.

Redes colapsadas hasta en un 50%

Uno de los principales problemas está en las condiciones de las redes de tubería de las ciudades.

Mendoza explicó en Teleamazonas que existen tuberías que ya superaron su vida útil, mientras otras ciudades ni siquiera cuentan con catastros completos de sus sistemas, información necesaria para conocer dónde están las tuberías y en qué condiciones se encuentran.

Según los datos expuestos por el especialista, entre el 40% y 50% de las redes presentan niveles de colapso, principalmente por acumulación de sedimentos y deterioro de infraestructura.

A esto se suma otro problema, aproximadamente el 47% de las redes del país son combinadas, es decir, reciben tanto aguas lluvias como aguas residuales.

Cuando llegan precipitaciones intensas, estos sistemas deben recibir enormes cantidades de agua en poco tiempo y su capacidad puede verse superada.

Hasta el 40% del riesgo estaría relacionado con falta de mantenimiento

Mendoza sostiene que entre el 35% y 40% del riesgo de inundaciones urbanas está relacionado con la falta de mantenimiento profundo de los sistemas.

Por eso insiste en que una ciudad puede comenzar a construir su inundación mucho antes de que llueva, colectores llenos de sedimentos, tuberías deterioradas o sistemas sin suficiente capacidad reducen la posibilidad de evacuar el agua cuando llegan las precipitaciones.

El costo de no actuar también puede multiplicarse.

"Por cada dólar que se gasta en prevención, si no lo haces correctamente ahora gastas USD 10 o USD 15 en reparación" Hernán Mendoza, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Saneamiento y Ambiente.

¿Qué están haciendo los municipios?

Con la alerta roja vigente por El Niño, los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben concentrar parte de sus acciones en la prevención.

Mendoza explicó que actualmente se trabaja en un plan para determinar cuáles son las intervenciones prioritarias en las ciudades y actuar sobre los puntos más críticos.

Entre las medidas está la limpieza de los principales colectores, una intervención que permitiría recuperar capacidad en los sistemas antes de que lleguen las precipitaciones más fuertes.

Sin embargo, Mendoza cuestionó que los GAD no hayan mantenido una planificación técnica sostenida y señaló que ahora es necesario diferenciar “lo urgente de lo importante” para intervenir primero los puntos donde existe mayor riesgo.

¿Aún hay tiempo para prevenir?

Pese al escenario, Mendoza considera que todavía existe una ventana para reducir las consecuencias.

“Todavía hay tiempo para reducir el impacto de El Niño” Hernán Mendoza, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Saneamiento y Ambiente.

Datos técnicos del Inhami muestran un aumento de aproximadamente 4 °C en la temperatura superficial del mar en la región Niño 1+2, mientras el nivel del mar registra anomalías de entre 28 y 33 centímetros en estaciones costeras.

Además, 1.4 millones de personas están expuestas y alrededor de 1.2 millones podrían enfrentar impactos directos, de acuerdo con los datos recogidos en torno a la declaratoria, presentada el sábado 29 de agosto de 2026.

Para Mendoza, las próximas semanas serán claves. La prioridad ya no es únicamente prepararse para la llegada de las lluvias, sino recuperar, limpiar y conocer sistemas de drenaje que en algunas ciudades llevan años acumulando problemas.