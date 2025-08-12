36 personas aprehendidas por falsificar turnos del Registro Civil en lo que va del 2025

El Registro Civil, la Policía y otras instituciones hicieron operativos para controlar a los tramitadores en exteriores de agencias

El Gobierno de Ecuador informó, este martes 12 de agosto del 2025, que en lo que va del 2025 han sido aprehendidas 36 personas supuestamente vinculadas a redes dedicadas a falsificar y tramitar ilegalmente turnos para obtener cédulas y pasaportes en el Registro Civil.

Existe un aumento en el número de detenidos por esta causa. En todo el 2024 se realizaron 34 operativos y se aprehendieron a 18 personas. Mientras que, en casi 8 meses del 2025, ya suman 36 personas, es decir el doble de detenidos.

La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, detalló que, el jueves 7 de agosto del 2025, se ejecutaron operativos simultáneos en los exteriores de 10 agencias de la institución en diferentes ciudades del país.

Estas intervenciones fueron coordinados entre el Registro Civil, la Policía Nacional y otras entidades estatales. El objetivo es desarticular redes de tramitadores que falsifican turnos del Registro Civil.

Según Jaramillo, entre enero y agosto de este año se han realizado 78 operativos, se aprehendieron a 36 sospechosos, una persona fue sentenciada y se clausuraron siete locales presuntamente vinculados a estas actividades ilícitas.

De hecho, en el operativo del pasado 7 de agosto, 44 locales fueron inspeccionados. A ocho les sancionaron por no contar con permisos correspondientes y seis fueron clausurados.

Además se incautaron de dos computadoras de un local cercano a la agencia matriz en Quito, donde presuntamente se realizaban documentos falsos para la obtención de turnos para cédulas y pasaportes.

"Estas acciones buscan luchar contra las mafias de tramitadores que operan en las afueras de las agencias del Registro Civil, ofreciendo turnos fraudulentos y cobrando por servicios que son completamente gratuitos", indicó el Registro Civil.

La institución exhorta a las personas a denunciar intentos de cobro o irregularidades al correo institucional, somos.eticos@registrocivil.gob.ec, o al portal www.contactociudadano.gob.ec.

Habilitación de nuevos turnos en el Registro Civil

En medio de estas acciones, el director general del Registro Civil, Ottón Rivadeneira, anunció que se abrirán más turnos desde el lunes 11 hasta el domingo 17 de agosto del 2025.

"Esta semana abrimos más turnos para cédulas y pasaportes en nuestras agencias a escala nacional", escribió Rivadeneira en su cuenta de X, este martes 12 de agosto del 2025.