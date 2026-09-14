Nueve incendios forestales permanecen activos en Ecuador y cuatro están controlados

Nueve incendios forestales permanecen activos en Ecuador y otros cuatro se encuentran controlados.

Las emergencias activas se concentran principalmente en Cotopaxi y Pichincha, aunque también existen focos en Loja, Carchi y El Oro.

Incendios activos en cinco provincias

En Cotopaxi se mantienen activos tres incendios forestales. Estos se localizan en Sigchos, sector Isinliví; Pujilí, sector Zumbahua; y Sigchos, sector Chugchilán.

En Pichincha también se registran tres incendios activos. Las emergencias se encuentran en Mejía, sector El Chaupi; Mejía, sector Cutuglagua; y Pedro Moncayo, sector Malchinguí.

A estos se suman otros tres incendios: uno en Calvas, Cariamanga, en la provincia de Loja; otro en Espejo, Goaltal, en Carchi; y uno más en Zaruma, Guanazán, en El Oro.

Cuatro incendios ya están controlados

El reporte oficial también señala que cuatro incendios forestales lograron ser controlados.

Tres de ellos se encuentran en Pichincha: Cayambe, sector Santa Rosa de Cusubamba; Quito, sector El Condado; y Quito, sector Itchimbía.

El cuarto incendio controlado está ubicado en Guaranda, sector Ángel Polibio Chávez, en la provincia de Bolívar.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos indicó que mantiene el monitoreo permanente de las emergencias para actuar de manera oportuna ante posibles cambios en las condiciones de los incendios.

Por ahora, el balance nacional es de nueve incendios forestales activos y cuatro controlados.