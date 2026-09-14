Un muerto y cuatro extranjeros heridos tras ataque armado en Montañita 

Una balacera se registró la madrugada de este domingo 13 de septiembre en Montañita, Santa Elena. Una persona falleció y otras cuatro resultaron heridas.

Todas las víctimas son ciudadanos extranjeros. El ataque ocurrió cerca de las 06:00, en una zona céntrica de este reconocido destino turístico.

Según las primeras investigaciones, un grupo de personas se encontraba en los exteriores de una licorería cuando llegaron hombres armados, en una motocicleta, y comenzaron a disparar.

Como consecuencia del ataque, hombre murió, mientras que otras cuatro personas resultaron heridas: tres hombres y una mujer. Tres de los heridos se encuentran en estado crítico y permanecen bajo atención médica.

Este hecho violento se registra mientras Santa Elena permanece bajo estado de excepción por grave conmoción interna.

Montañita es uno de los principales destinos turísticos de Santa Elena y se caracteriza por su amplia actividad hotelera, gastronómica y turística.

Las autoridades realizan las investigaciones para determinar las causas del ataque y establecer la identidad y paradero de los responsables.