Flujo vehícular en el sector de La Vicentina por incendio forestal; cierres viales y rutas alternas

Imagen panóramica del flujo vehícular en la av. Velasco Ibarra, en el sector de La Vicentina.

Los cierres viales por el incendio forestal en el sector de La Vicentina, empiezan en la bomba de gasolina de la av. Velasco Ibarra. Así lo informó Washington Martínez. Director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la mañana de este lunes 14 de septiembre de 2026.

El funcionario explicó que a partir de la estación de combustible hacia el Coliseo Rumiñahui, sentido sur-norte, la circulación vehicular se reduce de tres carriles a dos, esto debido a la presencia del Cuerpo de Bomberos Quito que continúa trabajando en el sitio del flagelo.

En sentido norte-sur, en cambio, se encuentra habilitado un solo carril para la circulación vehicular. Además, Martínez anticipó que habrán momentos en los que la av. Velasco Ibarra se cierre por completo, mientras los tanqueros vuelven a abastecerse.

Ante esta situación, el Director de la AMT, pidió a la ciudadanía, sobre todo a quienes circular por esta arteria vial, salir con tiempo y planificar sus traslados. Existen 20 agentes en el sitio a cargo de la movilidad.

También se informó que, en coordinación con las empresas encargadas se realizará un dispositivo de seguridad para la tala de árboles quemados. Martínez aseguró que interán realizarlo a una hora con menos movilidad.

Vías alternas en sentido sur-norte:

Av. Pichincha

Av. Gran Colombia

​Av. 10 de Agosto​

Av. 12 de Octubre

Autopista General Rumiñahui

Av. Simón Bolívar

Vías alternas en sentido norte-sur: