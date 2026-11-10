Nueve ríos están desbordados en Guayas, Los Ríos y Santa Elena este 10 de noviembre
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó nueve cuerpos hídricos desbordados en tres provincias de Ecuador.
Las provincias de la Costa son las que más ríos desbordados registran a escala nacional.
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Actualizado:
10 nov 2026 - 18:16
Las lluvias mantienen en alerta a varias localidades de la Costa ecuatoriana. Nueve ríos y esteros permanecen desbordados en Guayas, Los Ríos y Santa Elena, según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, actualizado a las 15:00 de este martes 10 de noviembre de 2026.
Guayas es la provincia con mayor número de desbordamientos, con cinco cuerpos hídricos fuera de su cauce. Le siguen Santa Elena, con tres, y Los Ríos, con uno.
El nuevo reporte evidencia cambios durante la jornada. A las 07:00 de este martes, Riesgos contabilizaba ocho cuerpos hídricos desbordados, mientras que un informe de las 10:00 identificó 10 casos en cuatro provincias, incluida Manabí.
La situación se produce en medio de las emergencias por lluvias que afectan a Ecuador y mantienen bajo vigilancia a varias zonas propensas a inundaciones.
¿Dónde están los nueve ríos y esteros desbordados?
De acuerdo con el informe oficial, estos son los cuerpos hídricos desbordados y los sectores en los que se registran las emergencias:
Guayas: cinco desbordamientos
- Estero El Cañal: sector El Laurel, parroquia Laurel, cantón Daule.
- Río Pula: varios sectores de la parroquia Laurel, en Daule.
- Río Jaboncillo: varios sectores de la parroquia Laurel, en Daule.
- Río Los Amarillos: vía Juján-Simón Bolívar, en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Juján).
- Río Los Amarillos: vía Juján-Simón Bolívar, en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Juján).
- Río Daule: varios sectores de La Puntilla, en el cantón Samborondón.
Los Ríos: un desbordamiento
- Río Chilintomo: sector Las Cañitas, parroquia Febres Cordero (Las Juntas), en el cantón Babahoyo.
Santa Elena: tres desbordamientos
- Río California: comuna La Ponga, parroquia Colonche.
- Río Salanguillo: comuna Salanguillo, parroquia Colonche.
- Río Javita: comunas Ceibitos y San Marcos, parroquia Colonche.
El reporte identifica los puntos donde los cuerpos hídricos se encuentran desbordados, pero no precisa cuántas viviendas o personas están afectadas por cada uno de estos eventos.
¿Qué hacer ante el desbordamiento de un río?
Ante la crecida de ríos y esteros, las autoridades recomiendan evitar atravesar zonas inundadas o corrientes de agua, mantenerse alejados de las riberas y seguir las instrucciones de evacuación emitidas por los organismos de respuesta.
La población puede consultar los reportes oficiales de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y las alertas del ECU 911. Ante una emergencia, debe llamar al 9-1-1.
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