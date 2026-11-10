Nueve ríos están desbordados en Guayas, Los Ríos y Santa Elena este 10 de noviembre

Las provincias de la Costa son las que más ríos desbordados registran a escala nacional.

Las lluvias mantienen en alerta a varias localidades de la Costa ecuatoriana. Nueve ríos y esteros permanecen desbordados en Guayas, Los Ríos y Santa Elena, según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, actualizado a las 15:00 de este martes 10 de noviembre de 2026.

Guayas es la provincia con mayor número de desbordamientos, con cinco cuerpos hídricos fuera de su cauce. Le siguen Santa Elena, con tres, y Los Ríos, con uno.

El nuevo reporte evidencia cambios durante la jornada. A las 07:00 de este martes, Riesgos contabilizaba ocho cuerpos hídricos desbordados, mientras que un informe de las 10:00 identificó 10 casos en cuatro provincias, incluida Manabí.

La situación se produce en medio de las emergencias por lluvias que afectan a Ecuador y mantienen bajo vigilancia a varias zonas propensas a inundaciones.

¿Dónde están los nueve ríos y esteros desbordados?

De acuerdo con el informe oficial, estos son los cuerpos hídricos desbordados y los sectores en los que se registran las emergencias:

Guayas: cinco desbordamientos

Estero El Cañal: sector El Laurel, parroquia Laurel, cantón Daule.

sector El Laurel, parroquia Laurel, cantón Daule. Río Pula: varios sectores de la parroquia Laurel, en Daule.

varios sectores de la parroquia Laurel, en Daule. Río Jaboncillo: varios sectores de la parroquia Laurel, en Daule.

varios sectores de la parroquia Laurel, en Daule. Río Los Amarillos: vía Juján-Simón Bolívar, en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Juján).

vía Juján-Simón Bolívar, en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Juján). Río Los Amarillos: vía Juján-Simón Bolívar, en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Juján).

vía Juján-Simón Bolívar, en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Juján). Río Daule: varios sectores de La Puntilla, en el cantón Samborondón.

Los Ríos: un desbordamiento

Río Chilintomo: sector Las Cañitas, parroquia Febres Cordero (Las Juntas), en el cantón Babahoyo.

Santa Elena: tres desbordamientos

Río California: comuna La Ponga, parroquia Colonche.

comuna La Ponga, parroquia Colonche. Río Salanguillo: comuna Salanguillo, parroquia Colonche.

comuna Salanguillo, parroquia Colonche. Río Javita: comunas Ceibitos y San Marcos, parroquia Colonche.

El reporte identifica los puntos donde los cuerpos hídricos se encuentran desbordados, pero no precisa cuántas viviendas o personas están afectadas por cada uno de estos eventos.

¿Qué hacer ante el desbordamiento de un río?

Ante la crecida de ríos y esteros, las autoridades recomiendan evitar atravesar zonas inundadas o corrientes de agua, mantenerse alejados de las riberas y seguir las instrucciones de evacuación emitidas por los organismos de respuesta.

La población puede consultar los reportes oficiales de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y las alertas del ECU 911. Ante una emergencia, debe llamar al 9-1-1.