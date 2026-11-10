Extradición de los Estrada y Jacobo Bucaram revelaría nuevas redes de narcotráfico, según Reimberg

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que la extradición de los investigados a Estados Unidos permitirá revelar nuevas redes de narcotráfico y tráfico de armas.

El ministro del Interior, John Reimberg, se refirió a la situación de los cinco ecuatorianos requeridos por la justicia de Estados Unidos.

Entre ellos figuran integrantes de la familia Estrada y Jacobo Bucaram Pulley.

El funcionario señaló que, de concretarse su extradición, estas personas podrían colaborar con las autoridades norteamericanas.

Según explicó, la información aportada por los procesados permitiría ampliar las investigaciones sobre redes de narcotráfico y tráfico de armas.

Asimismo, indicó que se busca identificar estructuras familiares, económicas y empresariales que respaldaban estas actividades ilícitas.

"Compañías de los señores Estrada tenían vínculos con negocios de alias Fito" John Reimberg, ministro del Interior.

Antecedentes y rutas de envío

Durante una entrevista con medios de comunicación, Reimberg comparó el escenario con otros casos de extradición.

Mencionó el antecedente de colaboración de alias "Fito", líder de Los Choneros.

De acuerdo con las indagaciones de Estados Unidos, las operaciones delictivas incluyen envíos sistemáticos de drogas desde Ecuador.

La ruta utilizada utilizaba a México como punto de tránsito hacia territorio estadounidense.

Las pesquisas también abarcan posibles nexos financieros y empresariales del entorno de alias "Fito".

En el expediente se incluye a Jaime Estrada y su hijo, quienes fueron detenidos en Panamá.

Cuestionamientos a sectores políticos

Ante este panorama, el ministro del Interior cuestionó las reacciones de determinados sectores políticos frente a los procesos de extradición.

Sostuvo que existe temor ante la posibilidad de que los detenidos entreguen información clave que comprometa a otros actores.

Paralelamente, el funcionario reprochó las decisiones judiciales que han permitido que algunos procesados recuperen la libertad.

Reiteró el compromiso del Gobierno Nacional de fortalecer la cooperación internacional y combatir las fuentes de financiamiento del crimen organizado.