Ocho jóvenes desaparecen en Milagro tras viajar para retirar documentos de una motocicleta

La desaparición de ocho jóvenes, entre ellos dos menores de edad, mantiene en alerta a sus familiares en el cantón Milagro, provincia del Guayas. Los allegados aseguran que no tienen noticias de ellos desde el domingo 31 de mayo de 2026.

Según la información proporcionada por sus familiares, los jóvenes salieron desde el sector de la T de Daule con destino a Milagro para realizar un trámite relacionado con una motocicleta adquirida semanas atrás.

Los desaparecidos fueron identificados como:

Ariel Ponce

Ricardo Castro

Jackson Castro (17 años)

Roy Martínez (15 años)

De acuerdo con los testimonios, uno de los integrantes del grupo habría recibido una llamada para retirar los documentos de la motocicleta, que se compró el pasado 5 de abril en un almacén. Por esa razón, decidieron trasladarse hasta el cantón guayasense el domingo.

Sin embargo, tras su llegada a Milagro, perdieron contacto con sus familiares y desde entonces se desconoce su paradero.

Dos menores de edad entre los desaparecidos

Los allegados indicaron que entre los ocho desaparecidos se encuentran dos adolescentes menores de edad. Los familiares aseguran que sí llegaron al almacén en el centro de Milagro.

La falta de comunicación ha generado preocupación, por lo que los familiares han solicitado la intervención de las autoridades para localizar al grupo.