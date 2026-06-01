Día del Niño: Las alarmantes cifras de violencia infantil en Ecuador

En el marco del Día del Niño, las cifras sobre violencia y desapariciones en Ecuador vuelven a poner en el centro del debate la situación de la infancia en el país.

Mientras las autoridades impulsan nuevas estrategias de seguridad y búsqueda de menores, los datos muestran que miles de niños y adolescentes siguen expuestos a riesgos que preocupan a organismos nacionales e internacionales.

La violencia letal contra menores de edad es uno de los indicadores que más preocupación genera.

Según datos recopilados por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, los homicidios de niños y adolescentes han mantenido una tendencia al alza desde 2020 y registraron un incremento del 41% después de la declaratoria de conflicto armado interno del 9 de enero de 2024.

Las cifras correspondientes a 2026 reflejan que ocho de cada 10 homicidios de menores se concentran en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas.

Estos territorios también figuran entre las zonas más afectadas por la violencia vinculada al crimen organizado.

@teleamazonasec En el Día del Niño, analizamos las cifras que alertan sobre la situación de la infancia en Ecuador. Homicidios, desapariciones y los desafíos pendientes para garantizar la seguridad de niños y adolescentes. Vía: Melissa Herrera ♬ sonido original - teleamazonasec

Además, la organización internacional señala que nueve de cada 10 asesinatos de niños y adolescentes fueron cometidos con armas de fuego, una realidad que evidencia el impacto de la violencia criminal en la población más joven del país.

Desapariciones y el uso limitado de la 'Alerta Emilia'

A la problemática de los homicidios se suman los casos de desaparición. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) denunció formalmente al menos 51 casos ocurridos en Ecuador que presuntamente involucraron a integrantes de fuerzas del orden.

Entre los casos que generaron mayor impacto nacional se encuentra el de los cuatro niños de Las Malvinas.

El hecho provocó pronunciamientos de organismos internacionales y renovó los llamados para fortalecer los mecanismos de protección de niños y adolescentes.

La ONU también ha expresado preocupación por el uso limitado de la 'Alerta Emilia', herramienta creada para activar la búsqueda inmediata de menores desaparecidos. Desde su implementación en 2018 se han emitido 30 alertas en todo el país.

De esas activaciones, 23 permitieron localizar a los menores con vida, seis concluyeron con el hallazgo sin vida de las víctimas y un caso continúa bajo investigación, según los datos disponibles.

Ante este panorama, en mayo de 2026 el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo presentaron la campaña nacional “Cada minuto cuenta: Alerta Emilia”, enfocada en fortalecer la respuesta institucional ante la desaparición de menores.

Estrategias de seguridad para la primera infancia

Por otra parte, en enero de 2026 el presidente, Daniel Noboa, presentó una nueva hoja de ruta de seguridad que busca coordinar el trabajo de distintas instituciones estatales para combatir delitos como la trata de personas, las extorsiones y los secuestros, actividades que también afectan a menores de edad.

La iniciativa contempla procesos de capacitación para servidores policiales y busca optimizar los tiempos de reacción de las unidades especializadas encargadas de investigar desapariciones, secuestros y otros delitos contra la integridad de las personas.