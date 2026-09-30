Ocho ríos se desbordaron en Esmeraldas y Guayas este miércoles 30 de septiembre

La mayoría de ríos desbordados son en Esmeraldas.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que, hasta las 07:00 de este miércoles 30 de septiembre de 2026, se registraron ocho ríos desbordados en las provincias de Esmeraldas y Guayas.

La mayor cantidad de eventos se concentra en Esmeraldas, donde se reportaron siete desbordamientos en diferentes cantones y parroquias.

Siete ríos desbordados en Esmeraldas

Los eventos registrados en esta provincia son:

Río El Calvario: Quinindé, parroquia Malimpia.

Quinindé, parroquia Malimpia. Río Esmeraldas: Esmeraldas, Isla Luis Vargas Torres.

Esmeraldas, Isla Luis Vargas Torres. Río Viche: Quinindé, parroquia Viche.

Quinindé, parroquia Viche. Río Cube: Quinindé, parroquia Cube.

Quinindé, parroquia Cube. Río Canuto: Muisne, San Gregorio, San Salvador.

Muisne, San Gregorio, San Salvador. Río Sucio: Muisne, San Gregorio, San Salvador.

Muisne, San Gregorio, San Salvador. Río Herrera: Quinindé, Rosa Zárate.Un desbordamiento en Guayas

En cambio, en la provincia de Guayas se reportó el desbordamiento del río El Chorrón, en el cantón Naranjito.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé lluvias de variable intensidad en la región Litoral hasta el 1 de octubre.

La entidad también advierte sobre el riesgo de crecidas de cuerpos de agua en sectores del interior de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Guayas y el norte de Los Ríos.