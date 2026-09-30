Ocho ríos se desbordaron en Esmeraldas y Guayas este miércoles 30 de septiembre
La mayoría de desbordamientos se reportó en Esmeraldas. El Inamhi prevé lluvias de variable intensidad en la región Litoral.
La mayoría de ríos desbordados son en Esmeraldas.
Secretaría de Riesgos
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Actualizado:
30 sep 2026 - 10:22
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que, hasta las 07:00 de este miércoles 30 de septiembre de 2026, se registraron ocho ríos desbordados en las provincias de Esmeraldas y Guayas.
La mayor cantidad de eventos se concentra en Esmeraldas, donde se reportaron siete desbordamientos en diferentes cantones y parroquias.
Siete ríos desbordados en Esmeraldas
Los eventos registrados en esta provincia son:
- Río El Calvario: Quinindé, parroquia Malimpia.
- Río Esmeraldas: Esmeraldas, Isla Luis Vargas Torres.
- Río Viche: Quinindé, parroquia Viche.
- Río Cube: Quinindé, parroquia Cube.
- Río Canuto: Muisne, San Gregorio, San Salvador.
- Río Sucio: Muisne, San Gregorio, San Salvador.
- Río Herrera: Quinindé, Rosa Zárate.Un desbordamiento en Guayas
En cambio, en la provincia de Guayas se reportó el desbordamiento del río El Chorrón, en el cantón Naranjito.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé lluvias de variable intensidad en la región Litoral hasta el 1 de octubre.
La entidad también advierte sobre el riesgo de crecidas de cuerpos de agua en sectores del interior de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Guayas y el norte de Los Ríos.
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