La Tri afina detalles ante Japón: Marcelo Gallardo habló de la Tri en Yokohama y prepara el once 

Marcelo Gallardo, el entrenador de Ecuador, en la conferencia de prensa previo al juego con Japón

La Selección Ecuatoriana de Fútbol completó este sus actividades en suelo japonés antes de medirse ante el combinado local en la Copa Kirin. En la antesala del cotejo , el director técnico Marcelo Gallardo y el mediocampista Alan Franco comparecieron en rueda de prensa para analizar el compromiso.

Tras el amargo estreno en Seúl, el choque frente a Japón este jueves 1 de octubre se presenta como el escenario ideal para medir correcciones y evaluar el crecimiento de La Tri.

Gallardo dejó en claro que la exigencia del rival servirá como parámetro real de diagnóstico. Este partido se jugará desde las 05:10 y será transmitido por la señal abierta de Teleamazonas y a través de Teleamazonas.com.

"Va a ser un buen partido como para evaluar y seguir observando comportamientos de acuerdo a esta semana que hemos tenido para trabajar con el equipo. Enfrentar una muy buena selección como Japón nos pone ante una prueba bastante interesante", dijo 'El Muñeco'.

Transmitir la identidad futbolística en lapsos reducidos de tiempo es el principal reto de la nueva conducción técnica. El estratega argentino remarcó la importancia de que el mensaje "sea contundente, que la idea se baje de manera limpia, clara y que los futbolistas la adopten para cuando tengan que venir a asumirla con naturalidad".

Para encarar este segundo compromiso de la gira asiática en Yokohama, el director técnico Marcelo Gallardo apostará por un esquema táctico 4-2-3-1 enfocado en corregir el orden defensivo.

La zaga ecuatoriana estará resguardada en la portería por Hernán Galíndez, respaldado por una línea defensiva integrada por Ángelo Preciado y Pervis Estupiñán en los laterales, mientras que la dupla central estará conformada por Félix Torres y Willian Pacho.

La zona media buscará mayor equilibrio y recuperación de balón a través del trabajo de doble pivote compuesto por Alan Franco y Denil Castillo.

En la zona de creación y ataque, el entrenador argentino dispondrá un bloque ofensivo dinámico para explotar las bandas y abastecer al referente de área. John Yeboah y Nilson Angulo se ubicarán como extremos por los costados para generar desborde, acompañados por Pedro Vite en la función de enganche y conector de juego en el carril central.

Finalmente, la responsabilidad del gol recaerá en Jordy Caicedo como centrodelantero titular, con la misión de presionar la salida del rival y ser la referencia en el frente de ataque.