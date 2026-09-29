Fuertes inundaciones afectan a Cube y Viche en Quinindé: unas 60 familias están afectadas
Alrededor de 60 familias registran afectaciones y el acceso a Cube permanece complicado por el aumento del caudal de los ríos.
Unas 60 familias buscan ponerse a salvo tras inundaciones en Esmeraldas
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Actualizado:
29 sep 2026 - 21:02
Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en las parroquias Cube y Viche, en Quinindé, Esmeraldas, tras la instensa lluvias este martes 29 de septiembre del 2026.
Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron inundaciones en distintos sectores de Cube y Viche, en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.
El agua cubrió zonas de estas comunidades y afectó a varias familias.
En Cube, el incremento del caudal de los ríos y la acumulación de agua mantienen bloqueado el acceso a la parroquia.
La situación dificulta el ingreso y salida de habitantes, mientras continúan las lluvias en la zona.
Familias buscan ponerse a salvo
Alrededor de 60 familias registran afectaciones por las inundaciones. Ante el avance del agua, los habitantes buscan trasladarse hacia lugares seguros y proteger a sus familias mientras esperan que las condiciones mejoren.
Las lluvias también mantienen complicadas las condiciones en Viche y otras comunidades de Quinindé.
La acumulación de agua y el incremento de los ríos generan riesgos para quienes permanecen cerca de zonas inundadas.
Mientras persistan las precipitaciones, la población debe evitar acercarse a ríos, quebradas y zonas inundadas y mantenerse atenta a los reportes de las autoridades.
La evolución de los caudales determinará las condiciones de acceso a las comunidades afectadas.
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