Fuertes inundaciones afectan a Cube y Viche en Quinindé: unas 60 familias están afectadas

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en las parroquias Cube y Viche, en Quinindé, Esmeraldas, tras la instensa lluvias este martes 29 de septiembre del 2026.

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron inundaciones en distintos sectores de Cube y Viche, en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.

El agua cubrió zonas de estas comunidades y afectó a varias familias.

En Cube, el incremento del caudal de los ríos y la acumulación de agua mantienen bloqueado el acceso a la parroquia.

🔴 #ATENCIÓN



Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en Cube y Viche, en Quinindé, Esmeraldas. Unas 60 familias registran afectaciones y no hay acceso a Cube debido al agua y al aumento del caudal de los ríos. La población busca ponerse a buen recaudo.#Ecuador pic.twitter.com/Qn2jJEW8Rs — Hernán Higuera (@higuerahernan) September 29, 2026

La situación dificulta el ingreso y salida de habitantes, mientras continúan las lluvias en la zona.

Familias buscan ponerse a salvo

Alrededor de 60 familias registran afectaciones por las inundaciones. Ante el avance del agua, los habitantes buscan trasladarse hacia lugares seguros y proteger a sus familias mientras esperan que las condiciones mejoren.

Las lluvias también mantienen complicadas las condiciones en Viche y otras comunidades de Quinindé.

La acumulación de agua y el incremento de los ríos generan riesgos para quienes permanecen cerca de zonas inundadas.

Mientras persistan las precipitaciones, la población debe evitar acercarse a ríos, quebradas y zonas inundadas y mantenerse atenta a los reportes de las autoridades.

La evolución de los caudales determinará las condiciones de acceso a las comunidades afectadas.