Más de 20 emergencias dejan las lluvias en Quinindé: hay desbordamientos y daños en viviendas

El Municipio activó su contingencia y pidió extremar precauciones durante las próximas 48 horas.

Las fuertes lluvias provocaron desbordamientos de ríos, daños en viviendas y afectaciones en comunidades urbanas y rurales de Quinindé, en Esmeraldas.

Más de 20 reportes de emergencias se registraron, este martes 29 de septiembre del 2026, en distintos sectores de Quinindé tras las intensas lluvias de los últimos días.

Las precipitaciones provocaron desbordamientos, daños en viviendas y afectaciones en comunidades rurales del cantón.

Uno de los puntos reportados con inundaciones es La Unión, según el balance de Gestión de Riesgos.

Malimpia, una de las zonas más afectadas

La parroquia Malimpia concentra parte de las afectaciones. En varias comunidades rurales se reportaron problemas con el servicio de energía eléctrica y la suspensión de clases.

El Ministerio de Educación, hasta las 15:00 de este martes 29 de septiembre no se ha pronunciado sobre la suspensión de actividades escolares.

El incremento de los caudales también mantiene bajo vigilancia a otros sectores cercanos a ríos y esteros.

Ante este escenario, el Municipio de Quinindé activó recursos de emergencia para atender los reportes y verificar las zonas afectadas.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los cambios en el nivel de los ríos y evitar acercarse a zonas inundadas.

#Esmeraldas

Debido a las lluvias de las últimas horas, varios recintos del cantón Quinindé se encuentran inundados. pic.twitter.com/fdgMfju798 — Radio Universal Guayaquil (@UniversalGye) September 29, 2026

Deslizamientos afectan la vía Quinindé-Esmeraldas

Las lluvias también provocaron deslizamientos en varios puntos de la vía E20 Quinindé–Esmeraldas.

Los reportes corresponden a los kilómetros 69, en el sector El Vergel; 71, en El Mirador; y 74, entre El Zapotal y Los Naranjos.

Las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones en Quinindé y otros sectores de Esmeraldas.

La recomendación es extremar precauciones durante las próximas 48 horas, especialmente en zonas cercanas a ríos, quebradas y laderas, ante la posibilidad de nuevas lluvias, crecidas y deslizamientos.