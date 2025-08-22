Inocar emite alerta por mar muy agitado en Ecuador entre sábado 23 y lunes 25 de agosto

Inocar alertó mar muy agitado por oleaje en costas de Ecuador este 23 al 25 de agosto.

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador (Inocar) informó este viernes 22 de agosto, las condiciones del mar para los próximos tres días en Ecuador.

Entre el sábado 23 y el lunes 25 de agosto, se espera un estado de mar "muy agitado" por la llegada de oleajes de gran energía desde el suroeste del Pacífico.

El instituto señaló que la llegada de este oleaje coincide con un aguaje en las costas del país que irá desde el 23 al 26 de agosto.

Durante este período se recomienda a los ciudadanos extremar precauciones, debido a que las olas podrían romper con mayor fuerza y generar corrientes de resaca.

Estas corrientes representan un riesgo para quienes realicen actividades marítimas, recreativas y de pesca artesanal, indicó el organismo.

Mar muy agitado

El Inocar identifica como mar muy agitado al estado del mar en la zonas costeras con un nivel alto de amenaza. Aquí predomina la presencia de olas medias y altas con mayor energía, ascenso del nivel del mar posiblemente por aguaje o períodos altos.

Existen también una alta probabilidad de corrientes de resaca en zonas de rompiente.

Para este viernes 22 el Inocar prevé mar moderado en la costa continental e insular del Ecuador.