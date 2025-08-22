Cielos nublados y parcialmente nublados en Ecuador durante el viernes 22 de agosto del 2025

La Costa tendrá cielo nublado; la Sierra y Amazonía tendrán cielo parcialmente nublado. Así estará el clima en el Ecuador este viernes 22 de agosto del 2025.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó las condiciones climáticas que se presentarán en todo el territorio nacional con diferentes variaciones en las regiones del país.

Para la Costa el instituto señaló que el cielo estará entre nublado y parcialmente nublado, con lluvias y lloviznas ocasionales en las provincia de Esmeraldas y Santo Domingo.

Para la Sierra, el cielo pasará de parcial nublado a nublado, y el día estará acompañado de lloviznas aisladas en el norte de la región.

Por su parte, en la región de la Amazonía, el cielo estará parcialmente nublado con presencia de lloviznas.

La advertencia meteorológica N° 46 señaló que hasta el viernes 22 de agosto se espera un incremento de la temperatura durante el día, con mayor énfasis en el norte de la región Interandina y, de manera ocasional, en la Amazonía.

Además, el organismo advirtió un descenso significativo de la temperatura mínima nocturna. La presencia de heladas se registrará en localidades por encima de los 2 900 metros sobre el nivel del mar.

Sobre los niveles de radiación ultravioleta se esperan niveles entre moderados y muy altos. El Inamhi aconseja evitar la exposición al sol de 10:00 a 15:00.