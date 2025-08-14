Inocar alerta que del 15 al 18 de agosto se espera el arribo de oleaje a las costas de Ecuador

Inocar alerta oleaje con presencia de mar moderado entre el 15 y 18 de agosto en las costas de Ecuador.

El Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador (Inocar) alertó que desde el viernes 15 al lunes 18 de agosto del 2025, se espera el arribo de un oleaje proveniente del suroeste a las costas del Ecuador.

Las olas, producto del evento llegarán hasta la parte continental como insular , indicó el Inocar.

En estos cuatro días el mar presentará un estado moderado, donde según el Inocar existe un nivel medio de amenaza con presencia de oleaje mayor a lo normal.

Las condiciones de las olas alcanzarán una altura de un mínimo de 0.40 hasta un máximo de 1.70 metros, en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro.

Por su parte en el Ecuador Insular las olas se presentarán en un mínimo de 1.00 hasta los 2.00 metros tanto en la zona Oeste como Sur de Galápagos.

El organismo señaló que este oleaje no representa ningún evento extremo para el país, sin embargo recomendó tomar precauciones al realizar actividades marítimas.