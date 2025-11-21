Oleaje y mar agitado afectarán la Costa ecuatoriana entre el 21 y 23 de noviembre, alerta el Inocar

El Inocar emitió una alerta por oleaje en las Costas ecuatorianas.

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) emitió una alerta sobre las condiciones marítimas que se registrarán en la Costa ecuatoriana durante el fin de semana.

Según la institución, entre el 21 y el 23 de noviembre se prevé un estado de mar agitado tanto en la Costa continental como en la región Insular.

Un mar agitado implica un nivel alto de amenaza. Es decir, presencia de olas medias y altas con mayor energía, ascenso del nivel del mar posiblemente por aguaje y posible presencia de corrientes de resaca en zona de rompientes.

¿Qué está pasando con el clima en Ecuador?

El informe del Inocar detalla que al país arribará un oleaje predominante del suroeste, lo que provoca que las olas incrementen su altura y fuerza al romper.

“Mientras dure este evento se recomienda extremar precauciones ya que las olas podrían romper con mayor fuerza y generar corrientes de resaca”, dijo el Inocar.

Este comportamiento coincide con el fin del período de aguaje, previsto para el 23 de noviembre. A partir del 24 de noviembre, las autoridades prevén que el mar pase a un estado moderado.

Altura máxima de las olas en la costa continental e insular

Borde costero continental:

Del 21 al 23 de noviembre: Esmeraldas: Oeste y Oeste-Suroeste / 1.20 máx.

Oeste y Oeste-Suroeste / Manabí: Oeste-Suroeste y Suroeste / 1.40 máx.

Oeste-Suroeste y Suroeste / Santa Elena-Guayas: Suroeste / 1.50 máx.

Suroeste / El Oro: Oeste / 0,80 máx. El 24 de noviembre: Esmeraldas: Oeste y Oeste-Suroeste / 1.10 máx.

Oeste y Oeste-Suroeste / Manabí: Oeste-Suroeste y Suroeste / 1.20 máx.

Oeste-Suroeste y Suroeste / Santa Elena-Guayas: Suroeste / 1.20 máx.

Suroeste / El Oro: Oeste / 0,70 máx.

Borde costero Insular: