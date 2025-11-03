Cómo utilizar la aplicación del ECU911 para reportar emergencias en Ecuador

La aplicación oficial del Servicio Integrado de Seguridad ECU911 permite reportar emergencias en tiempo real desde cualquier lugar del Ecuador.

La descarga es gratuita y está disponible para dispositivos Android y iOS a través de las respectivas tiendas de aplicaciones digitales.

Según la entidad de seguridad, está garantizada la confidencialidad de los datos ingresados en la plataforma y solo se usan para atender las emergencias reportadas.

La información ingresada a través del aplicativo permitirá ejecutar tareas de búsqueda, rescate y atención de emergencias.

Para el registro en la 'app' es necesario ingresar datos personales como tipo de sangre, alergias, y otras condiciones clínicas del usuario para facilitar su atención en caso de emergencia.

La aplicación permite enviar de manera automática la ubicación geográfica del móvil.

La interfaz es sencilla y de un uso muy intuitivo. Cuenta con gráficos y un menú para identificar cada categoría del incidente a reportar.

Las categorias disponibles son: Seguridad Ciudadana, Tránsito y Movilidad, Gestión Sanitaria y Gestión de Siniestros. En cada una hay una lista de incidentes que se reportan según el caso.

La aplicación recopila la siguiente información: