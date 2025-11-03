Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Te puede interesar

Cómo utilizar la aplicación del ECU911 para reportar emergencias en Ecuador

Las emergencias en Ecuador se pueden reportar a través de la aplicación oficial sel Servicio Integrado de Seguridad ECU911.

La aplicación del ECU911 permite reportar emergencias en tiempo real.

ECU911

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

03 nov 2025 - 07:00

Unirse a Whatsapp

La aplicación oficial del Servicio Integrado de Seguridad ECU911 permite reportar emergencias en tiempo real desde cualquier lugar del Ecuador.

La descarga es gratuita y está disponible para dispositivos Android y iOS a través de las respectivas tiendas de aplicaciones digitales.

Según la entidad de seguridad, está garantizada la confidencialidad de los datos ingresados en la plataforma y solo se usan para atender las emergencias reportadas.

La información ingresada a través del aplicativo permitirá ejecutar tareas de búsqueda, rescate y atención de emergencias.

Para el registro en la 'app' es necesario ingresar datos personales como  tipo de sangre, alergias, y otras condiciones clínicas del usuario para facilitar su atención en caso de emergencia.

La aplicación permite enviar de manera automática la ubicación geográfica del móvil.

La interfaz es sencilla y de un uso muy intuitivo. Cuenta con gráficos y un menú para identificar cada categoría del incidente a reportar.

Las categorias disponibles son: Seguridad Ciudadana, Tránsito y Movilidad, Gestión Sanitaria y Gestión de Siniestros. En cada una hay una lista de incidentes que se reportan según el caso.

La aplicación recopila la siguiente información:

  • Nombre
  • Número de cédula
  • Fecha y hora de acceso al aplicativo web
  • Dirección de Internet referida 
  • Nombre y número telefónico de un contacto  
  • Información que el usuario envíe

Te puede interesar