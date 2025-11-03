Cómo utilizar la aplicación del ECU911 para reportar emergencias en Ecuador
Las emergencias en Ecuador se pueden reportar a través de la aplicación oficial sel Servicio Integrado de Seguridad ECU911.
La aplicación del ECU911 permite reportar emergencias en tiempo real.
ECU911
Compartir
Actualizada:
03 nov 2025 - 07:00
La aplicación oficial del Servicio Integrado de Seguridad ECU911 permite reportar emergencias en tiempo real desde cualquier lugar del Ecuador.
La descarga es gratuita y está disponible para dispositivos Android y iOS a través de las respectivas tiendas de aplicaciones digitales.
Según la entidad de seguridad, está garantizada la confidencialidad de los datos ingresados en la plataforma y solo se usan para atender las emergencias reportadas.
La información ingresada a través del aplicativo permitirá ejecutar tareas de búsqueda, rescate y atención de emergencias.
Para el registro en la 'app' es necesario ingresar datos personales como tipo de sangre, alergias, y otras condiciones clínicas del usuario para facilitar su atención en caso de emergencia.
La aplicación permite enviar de manera automática la ubicación geográfica del móvil.
La interfaz es sencilla y de un uso muy intuitivo. Cuenta con gráficos y un menú para identificar cada categoría del incidente a reportar.
Las categorias disponibles son: Seguridad Ciudadana, Tránsito y Movilidad, Gestión Sanitaria y Gestión de Siniestros. En cada una hay una lista de incidentes que se reportan según el caso.
La aplicación recopila la siguiente información:
- Nombre
- Número de cédula
- Fecha y hora de acceso al aplicativo web
- Dirección de Internet referida
- Nombre y número telefónico de un contacto
- Información que el usuario envíe
Compartir