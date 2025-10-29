Otavalo prepara una agenda de actividades para su reactivación en el feriado de noviembre

El festival de danzas es parte de una tradición de los festejos en Otavalo.

Otavalo, en Imbabura, prepara una agenda de actividades para el fin de semana y los días de feriado del 3 y 4 de noviembre del 2025. Una feria gastronómica y el festival de la Totora son parte de los programas con el fin de impulsar la reactivación económica de la zona, tras 31 días de paralizaciones. Esta fue una de las ciudades más afectadas por el paro de la Conaie.

El Municipio también ha promovido la realización de actos culturales en la tradicional plaza de los ponchos. Los representantes de los sectores productivos han coordinado la difusión de los videos promocionales de sitios emblemáticos del cantón para que los turistas recorran la ciudad en los cuatro días de feriado.

Está previsto también presentaciones artísticas y un show musical con la banda de música y otros artistas. De igual manera, los locales de ropa tradicional, restaurantes y hoteles promocionarán el descuento en los costos por la rebaja del IVA al 8% dispuesta por el Gobierno.

La Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte (Chijallta FICI), integrada por comunidades de Otavalo, Karanki, Natabuela, Imantag y Kayambi, también esperan tener una reactivación económica con la visita de turistas.

Aunque el Municipio programó una agenda para comenzar la celebración desde el 31 de octubre esto se cumplirá y las actividades de las fiestas se realizarán desde el sábado hasta el próximo martes 4 de noviembre.