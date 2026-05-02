¿Cuántas personas se llaman Michael Jackson en Ecuador?

El estreno del biopic 'Michael', que llegó a los cines ecuatorianos el jueves 23 de abril de 2026, ha despertado una curiosidad más allá de la pantalla: ¿cuántas personas llevan el nombre del 'Rey del Pop' en Ecuador?

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el país hay dos personas cuyo nombre completo es Michael Jackson.

La primera persona con ese nombre en Ecuador fue registrada en 1952, mientras que la segunda persona fue en 2006.

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Pero la influencia del artista no se limita a esos dos casos. 32 571 personas se llaman ‘Michael’ en el país. El primer registro de ese nombre se dio en la provincia de Morona Santiago, en la Amazonía. Ademas hay 6 733 personas registradas con el apellido ‘Jackson’. El primer registro fue en Esmeraldas.

El impacto cultural del ícono musical también se evidencia en la combinación de nombres: entre 1981 y 2023, al menos 104 ecuatorianos fueron inscritos como ‘Michael Jackson’ como primer y segundo nombre. Por ejemplo, el exjugador de Barcelona Michael Jackson Quiñónez, el futbolista que fue parte de Barcelona SC