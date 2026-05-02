Guía completa para visitar Quito: Qué hacer, dónde comer y cómo llegar

Fotografía de archivo de la Virgen del Panecillo, ubicada en un cerro del centro histórico en Quito.

Durante el feriado del 1 de Mayo, Quito alista sus propuestas para turistas propios y extranjeros con una mezcla de historia colonial y paisajes andinos.

Los imperdibles incluyen el Centro Histórico, el monumento a la Mitad del Mundo, el teleférico o la vista desde el Panecillo.

Se sugiere que todo ello, vaya acompañado por su gastronomía local como locro, fritada, hornado, yaguarlocro, menudo, pristiños, espumilla, ponche y más, en restaurantes tradicionales y mercados

Estos son los imperdibles en Quito:

Centro Histórico: Recorre la Plaza Grande, la Iglesia de la Compañía de Jesús y la iglesia de San Francisco mediante sus coloniales calles.

Mitad del Mundo: Visita el monumento que divide los dos hemisferios.

Calle La Ronda: Pasea por esta calle tradicional, ideal para artesanías y canelazos.

Mercados Locales: Visita el Mercado Mayorista, Central, Santa Clara o el de Iñaquito para adquirir productos frescos o probar comida típica.

¿Cómo llegar a la capital?

El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre es el principal punto de entrada de la capital. Está ubicado a unos 45 minutos de la ciudad.

En caso de usar transporte terrestre, se puede ingresar a la capital, por la Panamericana Norte y Sur, por la Vía Collas, Simón Bolívar o Ruta Viva.

Se recomienda usar taxis de cooperativa o, aplicaciones de transporte para mayor seguridad.