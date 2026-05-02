Guía completa para visitar Quito: Qué hacer, dónde comer y cómo llegar
Quito alista sus mejores opciones para turistas propios y extranjeros en estos cuatro días de feriado
Fotografía de archivo de la Virgen del Panecillo, ubicada en un cerro del centro histórico en Quito.
EFE
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Fecha de publicación
02 may 2026 - 08:00
Durante el feriado del 1 de Mayo, Quito alista sus propuestas para turistas propios y extranjeros con una mezcla de historia colonial y paisajes andinos.
Los imperdibles incluyen el Centro Histórico, el monumento a la Mitad del Mundo, el teleférico o la vista desde el Panecillo.
Se sugiere que todo ello, vaya acompañado por su gastronomía local como locro, fritada, hornado, yaguarlocro, menudo, pristiños, espumilla, ponche y más, en restaurantes tradicionales y mercados
Estos son los imperdibles en Quito:
Centro Histórico: Recorre la Plaza Grande, la Iglesia de la Compañía de Jesús y la iglesia de San Francisco mediante sus coloniales calles.
Mitad del Mundo: Visita el monumento que divide los dos hemisferios.
Calle La Ronda: Pasea por esta calle tradicional, ideal para artesanías y canelazos.
Mercados Locales: Visita el Mercado Mayorista, Central, Santa Clara o el de Iñaquito para adquirir productos frescos o probar comida típica.
¿Cómo llegar a la capital?
El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre es el principal punto de entrada de la capital. Está ubicado a unos 45 minutos de la ciudad.
En caso de usar transporte terrestre, se puede ingresar a la capital, por la Panamericana Norte y Sur, por la Vía Collas, Simón Bolívar o Ruta Viva.
Se recomienda usar taxis de cooperativa o, aplicaciones de transporte para mayor seguridad.
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