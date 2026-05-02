Trump califica de 'traición' afirmar que EE.UU. no está ganando la guerra

El presidente Donald Trump pronuncia un discurso durante la Ceremonia de Llegada de Estado en el Jardín Sur de la Casa Blanca.

Trump cuestionó directamente a quienes critican el desempeño de Estados Unidos en conflictos recientes, señalando que este tipo de afirmaciones debilitan la imagen del país.

“Es traición decir que no estamos ganando”, sostuvo ante sus seguidores.

Las declaraciones se producen en un escenario marcado por conflictos geopolíticos que involucran a Estados Unidos, especialmente en Medio Oriente, donde el país mantiene presencia militar y roles estratégicos.

El exmandatario ha reiterado en varias ocasiones su postura de fortalecer la imagen de poder de Estados Unidos, utilizando un discurso enfocado en seguridad, liderazgo global y defensa nacional.

Sus palabras han generado debate, ya que críticos consideran que este tipo de declaraciones polarizan aún más el discurso político, mientras que sus simpatizantes respaldan su postura de firmeza frente a cuestionamientos internos.

El pronunciamiento refuerza el tono confrontativo de Trump en temas de política exterior y evidencia la creciente tensión en el debate público sobre el rol de Estados Unidos en conflictos internacionales.