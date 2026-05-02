Hito en el cine nacional: La película 'Viejos Malditos' vuelve a las salas por pedido del público

La película ecuatoriana 'Viejos Malditos' volverá a las salas de cine a nivel nacional el próximo 21 de mayo de 2026, luego de consolidarse como la producción más vista del país en 2025 y generar una inusual respuesta del público que impulsó su reestreno.

La cinta, dirigida por Xavier Chávez y producida por Ivonne Campoverde, marca un precedente en la industria local: es la primera vez que una producción ecuatoriana regresa a la cartelera comercial por demanda de la audiencia.

Comentarios en redes sociales y plataformas especializadas evidenciaron el interés por volver a ver 'Viejos Malditos' en la pantalla grande.

Expansión de la película a más ciudades de Ecuador

El reestreno contempla funciones en varias ciudades del país:

Quito

Guayaquil

Cuenca

Machala

Latacunga

Además, se suma Santo Domingo, donde por primera vez se proyectará una película ecuatoriana en circuito comercial, ampliando el alcance del cine nacional.

Una historia que conecta generaciones

La película aborda temas como la soledad en la adultez mayor, el vínculo con los animales y la necesidad de afecto.

La narrativa combina drama, elementos de suspenso y momentos de humor, centrándose en la relación entre un hombre y su gato, un recurso poco habitual en el cine local.

El filme también cobra relevancia por la participación de Jaime Bonelli, actor colombiano cuya actuación corresponde a su último trabajo antes de su fallecimiento en 2024.