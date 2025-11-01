Pacto ofrece a los visitantes naturaleza, cultura, diversión y gastronomía cerca de Quito

Las cascadas son uno de los principales atractivos turísticos que ofrece Pacto en el feriado.

Al noroccidente de Quito, en plena riqueza del Chocó Andino, se encuentra la parroquia de Pacto, un destino que propone una experiencia en la que se encuentra naturaleza, cultura y hospitalidad humana.

Pacto fue reconocida por las Naciones Unidas para el Turismo (UN Tourism) como uno de los “Best Tourism Villages 2025”, al destacar como modelo de turismo rural que protege la naturaleza, despierta las tradiciones y fortalece el bienestar de sus comunidades.

El galardón fue entregado en la ciudad de Huzhou, en China, y posiciona al noroccidente de Quito como un ejemplo mundial de sostenibilidad.

Entre las bondades que ofrece está la producción de café, caña y panela con prácticas responsables que respetan el agua y el suelo, mientras conservan el bosque nublado que envuelve a la Reserva de Biósfera del Chocó Andino, declarada por la UNESCO.

En este rincón megadiverso, es posible caminar entre senderos de bosque nublado y descubrir cascadas espectaculares, más de once caídas de agua y cuatro ríos que refrescan el paisaje, visitar fincas donde se cultiva café de altura y se elabora panela artesanal, conversar con sus productores y conocer un modo de vida que respeta el entorno.

El visitante también puede nadar en ríos cristalinos, admirar petroglifos, recorrer vestigios de la nación Yumbo o simplemente dejarse envolver por la hospitalidad de sus habitantes. Pacto es un territorio donde la naturaleza se protege y la cultura florece, donde cada visitante puede sentirse parte de algo más grande: un turismo que no agota, sino que da vida.

¿Cómo llegar?

Desde el centro de Quito, la vía Calacalí–La Independencia conduce hacia Pacto en un trayecto de aproximadamente dos horas. El camino, rodeado de montañas, es una antesala perfecta a este destino de clima templado-húmedo, donde la vegetación exuberante y el aire puro invitan a respirar sin prisa.