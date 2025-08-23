Presencia de policías y militares se registra durante la consulta ambiental en Palo Quemado

Un fuerte contingente policial y militar permanece en Palo Quemado el día de la consulta ambiental.

La consulta ambiental para viabilizar el proyecto minero La Plata se lleva a cabo este sábado 23 de agosto de 2025 en Palo Quemado, cantón Sigchos, en la provincia de Cotopaxi.

Un fuerte contingente de policías y militares se desplegó en la zona mientras se desarrolla la consulta. Videos y fotografías de su presencia fueron difundidos en redes sociales.

El Frente Nacional Antiminero, denunció que el contingente de uniformados "limita la participación" en la consulta minera en Palo Quemado.

Con un video difundido en redes sociales la organización denunció la presencia de los uniformados, apuntando a que su presencia interfiere con la consulta.

#URGENTE | Fuerte contingente policial y militar limitan la participacion de habitantes de #PaloQuemado y #LasPampas en la consulta ambiental con la que se pretende obtener la licencia ambiental para la fase de explotación del proyecto minero La Plata S.A a cargo de Ático Mining pic.twitter.com/n04uRuyXHk— Frente Nacional Antiminero (@FNAntiminero) August 23, 2025 "> ">

El Movimiento Indígena de Cotopaxi señaló en sus redes sociales, que policías y militares se movilizaron al cantón Sigchos antes de la consulta ambiental convocada.

"¡Esto no es consulta, es imposición!", denunció el Frente Antiminero. Mientras tanto, se prevé que se lleve a cabo la consulta ambiental sobre el proyecto minero a cargo de la empresa Atico Mining.

La minera canadiense Atico Mining busca llevar a cabo el proyecto La Plata en un área de 2 235 hectáreas para explorar cobre, oro, plata y zinc.

Sin embargo, las comunidades han rechazado la iniciativa minera. Incluso un día antes de la consulta ambiental, el viernes 22 de agosto, realizaron un plantón frente al Ministerio de Ambiente.

Esa Cartera de Estado no se ha pronunciado al respecto hasta las 15:45 de este sábado.