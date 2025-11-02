CNE informa que la impresión de papeletas electorales tienen más del 72% de avance en Ecuador

Avance de impresión de papeletas y material electoral en Ecuador

Ecuador está a 14 días de ir a las urnas nuevamente para decidir sobre tres preguntas de referéndum y una de consulta popular presentadas por el presidente, Daniel Noboa.

Con corte al 2 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó el avance en el proceso de producción del material electoral el domingo 16 de noviembre.

La impresión de papeletas electorales tiene una avance del 72,82% a nivel nacional.

Por su parte, los documentos electorales tienen un avance del 73,97%, junto a la integración del paquete electoral que alcanza un 70,42%, señaló el CNE.

Además, en este proceso también se imprimen plantillas Braile, para personas con discapacidad visual y estas tienen un avance del 68%.

La señalética electoral que se usará en todos los recintos electorales el domingo 16 tiene un avance del 40%.

Finalmente, el CNE indicó que las fundas transportadoras de los documentos electorales alcanzan un 90% de producción.

El organismo señaló que el proceso que se cumple de forma técnica y conforme al calendario electoral.